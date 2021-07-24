В Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве полицейского

«В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время он будет доставлен к следователю СК для проведения следственных действий. Продолжается работа по установлению иных лиц, причастных с совершению преступления.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, мужчина прятался в заброшенных постройках.
По данным следствия, ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя неизвестные напали на сотрудника полиции, один из них начал стрелять. В результате полицейский от полученных ран умер в реанимационном отделении городской больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).
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