Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 июляОснование Детройта, изобретение растворимого кофе и другие события, которые произошли 24 июля в разные годы
Фоторепортажи
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
19:02 (мск), источник: ТАСС

В Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве полицейского

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя, сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

«В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю», — говорится в сообщении.

Читайте также
В Ставрополе застрелили замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции

Отмечается, что в ближайшее время он будет доставлен к следователю СК для проведения следственных действий. Продолжается работа по установлению иных лиц, причастных с совершению преступления.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, мужчина прятался в заброшенных постройках.

По данным следствия, ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя неизвестные напали на сотрудника полиции, один из них начал стрелять. В результате полицейский от полученных ран умер в реанимационном отделении городской больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
Глава Минфина США предупредила об угрозе дефолта
Умер сооснователь группы «Ласковый май» Алексей Мускатин
СМИ: россиян, сообщивших об MH17, могут экстрадировать
Российские археологи нашли клад в Фанагории
Минздрав обновил рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19
На Украине назвали способ спасения после строительства «СП-2»
Игры в Токио
Верни свой 2020-й
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу
Горячие темы на Авто
Поделюсь своими ощущениями после переезда. 210
По пивку? Пятница. Можно. 171
Спрос на фейки или опиум для народа. 119
Зачем отменили штамп в паспорте? Кому это нужно? 89
Товары для дома
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Дети
Разлученная с сыном в 20 лет женщина нашла его спустя 66 лет Новорожденного забрали у британки сразу после родов
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
Кухня, спальня и офис: умещаем в мини-квартире
Как сделать из однушки двушку
5 вещей, о которых 20 лет назад вы и не мечтали
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь