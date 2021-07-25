15:44 (мск), источник: Газета.Ру
Подозреваемого в избиении до смерти министра Приамурья задержали
Следователи задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в избиении до смерти министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Об этом сообщает СУ СК России по региону.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
39-летнего чиновника избили 19 июля во время отдыха на турбазе. Его госпитализировали с
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».