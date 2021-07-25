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18:57 (мск), источник: Ведомости

РЖД открыла движение по пострадавшему участку Транссиба

РЖД запустила движение по первой нитке пострадавшего из-за паводков моста на Транссибирской магистрали, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Источник: Агентство «Москва»

«В 17:54 по московскому времени реку Ареда, по первой нитке восстановленного моста, пересек первый пассажирский поезд № 11 Владивосток-Самара. Пассажирское движение по Транссибу открыто», — говорится в сообщении.

В работах по восстановлению движения по второй ветке задействованы 350 человек, 27 единиц техники и две путевых машинных станции.

Железнодорожный мост на Транссибе был разрушен 23 июля в результате паводков в Забайкалье, которые начались в регионе днем ранее. В результате них оказались подтопленными порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах и смыты пять автомобильных мостов.

23 июля президент России Владимир Путин сообщил, что на восстановление первой ветки Транссиба после ЧП планируется в течение двух — двух с половиной суток, а второй — в течение около пяти суток.

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