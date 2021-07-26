Летевший из Минска в Анталью самолет подал сигнал тревоги над Белгородской областью

«Пассажирский Boeing-737 рейсом Минск — Анталья подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью», — сказал собеседник агентства.
Boeing-737 летел в обход Украины, а после подачи сигнала снизился и развернулся на северо-северо-восток. Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, а потом Москвы.
По данным портала Flightradar24.com, высота полета самолета составляет 2,4 тыс. метров. Он находится в воздухе 1 час и 43 минут. Причина внештатной ситуации устанавливается.
«Самолет после подачи сигнала тревоги совершит посадку в московском аэропорту», — сказал собеседник агентства.
На борту самолета «Белавиа», подавшего сигнал тревоги, находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа.