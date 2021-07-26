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13:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом Павловым

Советника главы Роскосмоса, бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, допросили по уголовному делу в отношении его адвоката Ивана Павлова. Павлову вменяется разглашение данных предварительного расследования. Сафронов был допрошен в качестве свидетеля, из-за чего Иван Павлов теперь не может общаться с ним, оставаясь при этом защитником журналиста.

Источник: РИА "Новости"

«На прошлой неделе Иван Сафронов был допрошен в качестве свидетеля по моему уголовному делу… Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон», — сообщил Павлов в своем Telegram-канале.

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Ивана Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года. По версии следствия, в 2017 году он передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Сам Иван Сафронов вину не признает и связывает уголовное дело со своей журналистской деятельностью. От сделки со следствием он отказался. В июне Мосгорсуд продлил срок его содержания под стражей до 7 октября.

Следственные действия в отношении Павлова связаны с делом Ивана Сафронова. По версии следствия, Павлов незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста. Свою вину адвокат не признает и считает претензии следствия необоснованными.

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