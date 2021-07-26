Сафронова лишили возможности общаться с адвокатом Павловым

«На прошлой неделе Иван Сафронов был допрошен в качестве свидетеля по моему уголовному делу… Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон», — сообщил Павлов в своем Telegram-канале.
Ивана Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года. По версии следствия, в 2017 году он передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Сам Иван Сафронов вину не признает и связывает уголовное дело со своей журналистской деятельностью. От сделки со следствием он отказался. В июне Мосгорсуд продлил срок его содержания под стражей до 7 октября.
Следственные действия в отношении Павлова связаны с делом Ивана Сафронова. По версии следствия, Павлов незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста. Свою вину адвокат не признает и считает претензии следствия необоснованными.