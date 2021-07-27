10:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Участники «антиковидного бунта» во Владикавказе получили от пяти лет колонии
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Как указано в приговоре (корреспондент «Ъ» присутствовал в суде на оглашении), 20 апреля 2020 года в центре Владикавказа на площади Свободы прошел несанкционированный митинг против ограничительных мер, введенных местными властями, чтобы не допустить массового распространения COVID-19. Люди жаловались на потерю работы
Сотрудники правоохранительных органов призывали собравшихся разойтись, но участники схода, около 2,5 тыс., отказались выполнить требование. Когда полицейские и бойцы Росгвардии предприняли действия по вытеснению митингующих с площади, часть из них оказала сопротивление. Представителей власти стали забрасывать камнями и другими подручными предметами, в результате пострадали 17 силовиков.
Согласно обвинению, подсудимые Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили и Заза Царитов были в числе активных участников сопротивления. Доказательством их вины стали, в частности, записи видеосъемки, фиксировавшей происходящее, а также свидетельские показания сотрудников полиции.
Двое из подсудимых полностью признали свою вину, остальные обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ в полном объеме признать отказались. Артур Бугулов, Магомед Кадыров и Давид Окруашвили заявили, что случайно оказались рядом с местом событий, и находились возле скопления людей из любопытства, однако, потом были вовлечены в движущуюся толпу. Подсудимый Окруашвили согласился, что не прицельно бросил камень в сторону полицейских, поскольку поддался эмоциям.
В итоге судья Виктория Мамелко признала всех пятерых виновными в участии в массовых беспорядках.
Ранее «Ъ» сообщал, что судебные процессы над обвиняемыми в массовых беспорядках были перенесены из Владикавказа в
Вадим Водолазов,