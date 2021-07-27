Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 июляОткрытие XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, день рождения гамбургера и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
10:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Участники «антиковидного бунта» во Владикавказе получили от пяти лет колонии

В Ростове-на-Дону вынесен приговор пятерым жителям Северной Осетии, которых судили по обвинению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), случившихся весной прошлого года. Все они получили реальные сроки заключения.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Как указано в приговоре (корреспондент «Ъ» присутствовал в суде на оглашении), 20 апреля 2020 года в центре Владикавказа на площади Свободы прошел несанкционированный митинг против ограничительных мер, введенных местными властями, чтобы не допустить массового распространения COVID-19. Люди жаловались на потерю работы из-за режима самоизоляции и недостоверное информирование властями населения о ситуации c коронавирусом.

Новость
Жириновский предупредил антипрививочников о тюрьме

Сотрудники правоохранительных органов призывали собравшихся разойтись, но участники схода, около 2,5 тыс., отказались выполнить требование. Когда полицейские и бойцы Росгвардии предприняли действия по вытеснению митингующих с площади, часть из них оказала сопротивление. Представителей власти стали забрасывать камнями и другими подручными предметами, в результате пострадали 17 силовиков.

Согласно обвинению, подсудимые Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили и Заза Царитов были в числе активных участников сопротивления. Доказательством их вины стали, в частности, записи видеосъемки, фиксировавшей происходящее, а также свидетельские показания сотрудников полиции.

Двое из подсудимых полностью признали свою вину, остальные обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ в полном объеме признать отказались. Артур Бугулов, Магомед Кадыров и Давид Окруашвили заявили, что случайно оказались рядом с местом событий, и находились возле скопления людей из любопытства, однако, потом были вовлечены в движущуюся толпу. Подсудимый Окруашвили согласился, что не прицельно бросил камень в сторону полицейских, поскольку поддался эмоциям.

В итоге судья Виктория Мамелко признала всех пятерых виновными в участии в массовых беспорядках.

Признавшие вину подсудимые Гасиев и Царитов получили по пять лет лишения свободы, по пять лет и три месяца дали Давиду Окруашвили и Артуру Бугулову, пять с половиной лет — Магомеду Кадырову.

Ранее «Ъ» сообщал, что судебные процессы над обвиняемыми в массовых беспорядках были перенесены из Владикавказа в Ростов-на-Дону по ходатайству Генеральной прокуратуры. Ходатайство было мотивировано тем, что участники несанкционированного митинга способны оказать воздействие на судей Северной Осетии и соседних регионов. Защита обвиняемых выступала против рассмотрения дела в Ростове-на-Дону. 28 июля в Ростове-на-Дону будет оглашен приговор еще пятерым обвиняемым по этому делу.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бензин наконец начал дешеветь
Состояние МакSим улучшается
Рылов, Колесников и 0,02 секунды: исторический заплыв в Токио
«Плакать хочу»: Рылову не позволили выйти на награждение в маске
Новые условия по ипотеке: что будет с ценами на квартиры
Начался суд над получателями рекордной взятки в Минобороны
Синоптики спрогнозировали опасную погоду в ряде регионов России
Россиян обяжут рассказывать о стоимости ЖКУ при продаже жилья
Долгожданный праздник
Спортивные игры на свежем воздухе
Hi-Tech
Nokia представила неубиваемый смартфон и воскресила Nokia 6310 Флагман с защитой по военному стандарту
Авто
В Госдуме предложили разыгрывать особые госномера на аукционах Законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента
Товары для дома
Лучше, чем в офисе: как обустроить рабочее место дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Gnezdo.ru
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Лолита перестала скрывать 6-го мужа: кем оказался
Андрей Норкин жестко ответил на тираду Бортич о РФ
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
12 небанальных идей для декора стен
Как оформить евродвушку с двумя гардеробными
Как выглядит квартира 36-летней Варнавы
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь