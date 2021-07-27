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04:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Стартовал суд над предполагаемыми получателями крупнейшей взятки у военных

В Москве началось рассмотрение по существу уголовного дела о взятке в размере 368 млн руб. Деньги, по версии следствия, получили четыре сотрудника Минобороны во главе с теперь уже бывшим начальником продовольственного управления Александром Бережным. Предприниматель Алексей Калитин платил военным через посредника в 2014—2017 годах, чтобы обеспечить свои компании крупными контрактами, устранив при этом их конкурентов. Попавшись на мошенничестве, Алексей Калитин выдал ФСБ и СКР все свои коррупционные связи.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Перед 235-м гарнизонным военным судом предстали бывшие начальник продуправления Минобороны Александр Бережной, его заместитель Александр Вакулин, эксперт того же управления Алексей Гринюк и начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок военного ведомства Юрий Решетников.

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Выступая перед судом, гособвинитель из военной прокуратуры сообщил, что подсудимые обвиняются в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как следовало из материалов уголовного дела, расследованного ГВСУ СКР, в 2014 году санкт-петербургский предприниматель Алексей Калитин решил расширить бизнес за счет участия своих компаний ООО «Спецтехмаш», «Общепит», «Бимиай Европа Рус» и «Стиллаг» в поставках в вооруженные силы. В качестве консультанта и посредника бизнесмен привлек экс-сотрудника продуправления Александра Пожидаева, который первым делом заинтересовал деньгами Алексея Гринюка. Последний, по версии следствия, и выступил организатором преступной группы, которая с февраля 2014 года по апрель 2017 года, получая от Алексея Калитина через посредника Пожидаева незаконные вознаграждения, обеспечивала заключение его компаниям десятков контрактов на поставки войсковым частям широкого ассортимента товаров — от столовых ложек до варочных котлов и холодильного оборудования.

При этом изделия закупались по завышенным в сравнении со среднерыночными ценам, что обеспечивало компаниям Алексея Калитина высокую прибыль.

Основные конкуренты Алексея Калитина, как правило, отстранялись еще до проведения электронных торгов, а если в них все-таки появлялись победители со стороны, как было, например, с ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России, заключившим крупный контракт на поставку пищевых котлов, участники группировки взяточников делали все для того, чтобы соглашения с ними затем расторгались.

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В случае с ФГУПом представителям Алексея Калитина удалось перекупить продукцию у «Чувашторгтехники», где конкуренты закупали котлы, а также убедить военных за взятки в подаче плохих отзывов на поставляемую продукцию. В результате военные отказались от котлов из Спецстроя.

Всего, как следовало из оглашенных в суде материалов, Алексей Калитин через посредника Пожидаева собирался передать должностным лицам Минобороны России незаконное вознаграждение в виде денег и имущества на общую сумму 650 713 800 руб., но не все они дошли до адресатов, поскольку участники коррупционной схемы были задержаны сотрудниками военной контрразведки ФСБ. При этом Александр Пожидаев за посредничество получил 167 млн руб. и рассчитывал заработать еще 115 млн руб. Всего же военные получили 368 713 800 руб., большую часть из которых — 235 млн руб. — успели потратить до своего задержания.

Например, у полковника Бережного суд по иску прокуратуры обратил в доход государства квартиру с машино-местом на юго-западе столицы, в которой только сантехника и занавески стоили 5 млн руб., а также BMW 520i и Audi A4 за 3,5 млн руб., за которые он не смог отчитаться.

Кроме того, по данным гособвинения, получая взятки, военные превышали должностные полномочия, используя их «вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности».

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Обвиняемые «устранили конкуренцию и путем ограничения доступа на рынок и исключения с него других субъектов экономической деятельности» создали препятствия для участия в размещении госзаказов, обеспечив заключение государственных контрактов на невыгодных для Российской Федерации условиях, что повлекло причинение материального ущерба государству в лице Минобороны на общую сумму 650 465 923 руб. и даже 30 коп.

Следует отметить, что первым еще в 2017 году за небольшое в сравнении с суммами военных контрактов мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был задержан в Санкт-Петербурге Алексей Калитин. Предприниматель, согласившись сотрудничать со следствием, дал показания о посреднике Пожидаеве и известных ему коррупционных контактах в военном ведомстве, что привело к целой серии громких арестов в нем.

Свою вину подсудимые отрицают. Например, доказывая невиновность, Юрий Решетников подал в судебные, следственные и надзорные органы сотни жалоб, которые, впрочем, были отклонены.

Николай Сергеев

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