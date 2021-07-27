Суд признал законным продление ареста Сафронова

«Суд, выслушав мнения стороны, постановил решение Мосгорсуда оставить без изменения, а жалобу защиты Сафронова — без удовлетворения», — заявили ТАСС в пресс-службе суда.
С 23 июля Ивана Сафронова перевели в одиночную камеру «Лефортово». Официально это связано с тем, что его сокамерника отправили на этап, а нового соседа «подобрать не могут», пояснил его адвокат Даниил Никифоров. Утром в тот день в «Ведомостях» вышла колонка Ивана Сафронова о работе следствия с подозреваемыми в шпионаже. Материал позднее удалили с сайта газеты. Защита обвиняемого говорит, что эта статья была «во многом основана на беседах с сокамерниками».
Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Следствие убеждено, что в 2017 году он передал секретные данные чешской спецслужбе, якобы действовавшей под руководством США. Сам молодой человек вину не признал и отказался от сделки со следствием.
На прошлой неделе Ивана Сафронова в качестве свидетеля допросили по уголовному делу в отношении его адвоката Ивана Павлова. Павлову вменяется разглашение данных предварительного расследования. Из-за допроса он не сможет больше общаться со своим подзащитным.