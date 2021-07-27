Швейцарская прокуратура сняла обвинения с фигурантов дела Магнитского

«Основываясь на своих обширных данных, прокуратура может подтвердить, что расследование не выявило никаких доказательств, которые оправдывали бы обвинения, выдвинутые против кого-либо в Швейцарии», — говорится в заявлении ведомства.
Прокуратура закрыла дело в отношении российских чиновников, которых обвиняла в отмывании денег в Швейцарии. Также обвинения были сняты со швейцарских банков. Их подозревали в том, что они якобы помогали российским чиновникам отмывать деньги.
При этом правоохранители распорядились конфисковать у банков 4,4 миллиона долларов из 19,58 миллиона замороженных, так как они могли быть отмыты потенциальными преступниками. Генпрокуратура отметила, что обстоятельства смерти Магнитского, бывшего аудитора Hermitage Capital, не учитывались при расследовании дела.
Уильям Браудер, владелец Hermitage Capital, обвинял чиновников, проходивших по делу об отмывании денег, в том, что они убили Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году. Он возглавил кампанию по расследованию его смерти. По мнению предпринимателя, его аудитор был устранен за то, что вскрыл кражу налога на прибыль, уплаченного инвестфондом в российский бюджет. Украденная сумма составила 230 миллионов долларов.
По информации швейцарской прокуратуры, эти деньги были отмыты в России, Швейцарии и ряде других стран в период с 2008 по 2010 годы. Однако следствие не смогло подтвердить факт отмывания. Также прокуратура Швейцарии лишила Hermitage Capital статуса участника дела, поскольку не смогла доказать, что деньги, находящиеся под следствием, были получены в ущерб инвестфонду.
Аудитор Сергей Магнитский умер в ноябре 2009-го года в московском СИЗО «Матросская Тишина». По мнению защиты, его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь.