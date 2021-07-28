Умер экс-барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон

01:10 (мск), источник: ТАСС
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Как следует из заявления, Джордисон, вышедший из состава Slipknot в 2013 году, умер во сне в минувший понедельник. Причины смерти пока не разглашаются. Похороны музыканта будут закрытыми для широкой публики, подчеркнули его родственники.
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