Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Надбавки к пенсии будут начислять по-новому Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчет
Фоторепортажи
8Показаны самые красивые станции Парижского метрополитена
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
07:13 (мск), источник: РБК

Американцы потеряли $505 млн из-за связанных с COVID-19 мошенничеств

За время пандемии граждане США лишились $505,25 млн, которые у них выманили мошенники, так или иначе используя информацию, связанную с распространением COVID-19, следует из данных Федеральной торговой комиссии (FTC). Подсчеты впервые были опубликованы 11 июня 2020 года, данные действительны на 06:45 28 июля. По ним FTC получила 561 210 сообщений о мошенничествах, почти 35% были связаны с потерей денег. В среднем один пострадавший американец потерял $373.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
05:58 (мск)В «Векторе» назвали приблизительный срок окончания пандемии
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Жалобы в основном касались онлайн-покупок (53,3 тыс.), отдыха и путешествий (42,8 тыс.), а также кредитования, диетического питания и обслуживания кредитных карт.

Наиболее часто мошенники контактировали со своими жертвами через электронную почту, а также через сайты или приложения. В списке средств связи, по мимо этого, — телефонные звонки, социальные сети и обычная почта.

Первый всплеск такой мошеннической активности FTC зафиксировала в середине марта 2020 года, тогда в день поступало от 500 до 700 жалоб. В июне начался спад и следующий подъем мошеннической активности был зафиксирован в марте 2021 года. К апрелю количество сообщений о мошенничествах в день превышало 2,5 тыс., а в отдельных случаях и 3 тыс. Этот всплеск был более мощным, однако более коротким — спад начался уже во второй половине апреля.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 — 34,5 млн с начала пандемии. Также в стране умерли 611,2 тыс. человек.

Во вторник президент Джо Байден заявил, что власти рассматривают возможность введения обязательной вакцинации госслужащих от коронавируса. Представитель Белого дома Джен Псаки ранее во время брифинга также утверждала, что власти пока не приняли такое решение.

В июле рейтинг одобрения Байдена упал до 50% (в предыдущем месяце он составлял 56%), согласно опросу Gallup. Это самый плохой результат для Байдена за время его пребывания по посту президента.

В Gallup отмечали, что падение рейтинга происходит на фоне замедления прогресса в борьбе с пандемией из-за роста числа заболевших и снижения темпов вакцинации.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Глава ЦРУ дал «честный ответ» на вопрос о происхождении COVID
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
Российские пловцы вырвали серебро в эстафете у австралийцев
В «Векторе» назвали приблизительный срок окончания пандемии
Байден назвал «настоящую проблему» Путина
Экс-солистка «Ленинграда» подала иск к Шнурову на 19 млн рублей
«Ужасный результат»: в США шокированы поражением гимнасток
США заявили о перехвате рекордного числа российских самолетов
Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением
Долгожданный праздник
Спортивные игры на свежем воздухе
Здоровье
Аптечка на лето: 7 незаменимых препаратов Выбираем самое важное.
Товары для дома
Лучше, чем в офисе: как обустроить рабочее место дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Gnezdo.ru
Почему жена Мягкова не пришла на прощание с мужем
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Гарри обратится к королевской семье с просьбой
Главный козырь США меркнет перед оружием России
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
12 небанальных идей для декора стен
Как оформить евродвушку с двумя гардеробными
Как выглядит квартира 36-летней Варнавы
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь