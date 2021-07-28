Американцы потеряли $505 млн из-за связанных с COVID-19 мошенничеств

Жалобы в основном касались онлайн-покупок (53,3 тыс.), отдыха и путешествий (42,8 тыс.), а также кредитования, диетического питания и обслуживания кредитных карт.
Наиболее часто мошенники контактировали со своими жертвами через электронную почту, а также через сайты или приложения. В списке средств связи, по мимо этого, — телефонные звонки, социальные сети и обычная почта.
Первый всплеск такой мошеннической активности FTC зафиксировала в середине марта 2020 года, тогда в день поступало от 500 до 700 жалоб. В июне начался спад и следующий подъем мошеннической активности был зафиксирован в марте 2021 года. К апрелю количество сообщений о мошенничествах в день превышало 2,5 тыс., а в отдельных случаях и 3 тыс. Этот всплеск был более мощным, однако более коротким — спад начался уже во второй половине апреля.
США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 — 34,5 млн с начала пандемии. Также в стране умерли 611,2 тыс. человек.
Во вторник президент Джо Байден заявил, что власти рассматривают возможность введения обязательной вакцинации госслужащих от коронавируса. Представитель Белого дома Джен Псаки ранее во время брифинга также утверждала, что власти пока не приняли такое решение.
В июле рейтинг одобрения Байдена упал до 50% (в предыдущем месяце он составлял 56%), согласно опросу Gallup. Это самый плохой результат для Байдена за время его пребывания по посту президента.
В Gallup отмечали, что падение рейтинга происходит на фоне замедления прогресса в борьбе с пандемией из-за роста числа заболевших и снижения темпов вакцинации.