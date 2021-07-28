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08:59 (мск), источник: ТАСС

Суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора

СИДНЕЙ, 28 июля. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж лишился гражданства Республики Эквадор. Об этом в среду сообщила австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на МИД Эквадора.

Источник: Reuters

По ее данным, Ассанж, получивший эквадорское гражданство в январе 2018 года, был лишен его по решению суда в понедельник, 26 июля.

«[Суд] действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, принятое прежним правительством», — цитирует ABC заявление внешнеполитического ведомства Эквадора.

Адвокат 50-летнего австралийца Карлос Поведа отметил, что права Ассанжа были нарушены в ходе судебного процесса, поскольку его лишили возможности принять участие в слушаниях, что является поводом для апелляции.

«Вопрос уважения прав [человека] и соблюдения всех процедур важнее, чем вопрос гражданства», — сообщил он.

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