Суд лишил Ассанжа гражданства Эквадора

По ее данным, Ассанж, получивший эквадорское гражданство в январе 2018 года, был лишен его по решению суда в понедельник, 26 июля.
«[Суд] действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, принятое прежним правительством», — цитирует ABC заявление внешнеполитического ведомства Эквадора.
Адвокат 50-летнего австралийца Карлос Поведа отметил, что права Ассанжа были нарушены в ходе судебного процесса, поскольку его лишили возможности принять участие в слушаниях, что является поводом для апелляции.
«Вопрос уважения прав [человека] и соблюдения всех процедур важнее, чем вопрос гражданства», — сообщил он.