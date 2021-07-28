22:06 (мск), источник: РБК
Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов
Скончался последний из живших до сегодняшнего дня член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), руководитель
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«Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей
Бакланов родился в Харькове 17 марта 1932 года. Он был министром общего машиностроения СССР, первым зампредседателя Совета обороны СССР, секретарем ЦК КПСС. Бакланов избирался депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР 11 созыва (1984−1989), был народным депутатом СССР (1989−1992), героем Социалистического Труда и лауреатом Ленинской премии.