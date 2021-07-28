Умер бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл

22:38 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Мы опечалены сегодняшней новостью, что наш компадре, Дасти Хилл, скончался во сне у себя дума в Хьюстоне, штат Техас», — сообщается на сайте группы.
Дасти Хилл и сооснователь ZZ Top, барабанщик Фрэнк Бирд играли в конце 1960-х в группе American Blues. Басист стал бессменным участником ZZ Top вскоре после основания группы в 1969 году Фрэнком Бирдом и гитаристом Билли Гиббонсом. В 2004 Дасти Хилл вместе с другими ZZ Top стал членом Зала славы
ZZ Top записала 15 студийных альбомов и получила три награды MTV Video Music Awards. Международную популярность группа приобрела после выпуска альбома Eliminator в 1983 году, который продался тиражом более 10 млн копий.