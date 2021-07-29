Клали на флот с «Электроприбором»

Интересно, что один из обвиняемых уже был приговорен к трем с половиной годам колонии за хищение почти 50 млн руб., выделенных Минобороны на реконструкцию корабельных ракетных комплексов Северного флота, однако сразу после приговора поехал не на зону, а домой.
На днях судья 235-го гарнизонного военного суда Артем Карпов по ходатайству представителя Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР оставил обоих военных управленцев в СИЗО «Матросская Тишина» еще на два месяца. Согласно его решению, арест господина Эмиралиева был продлен до 8 октября, а господина Ахмедова — до 26 сентября.
Обосновывая необходимость дальнейшего содержания обвиняемых под стражей, следователь пояснил суду, что бывшим руководителям инкриминируются четыре эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии ГВСУ СКР, обвиняемые совместно с «рядом лиц» из числа сотрудников главкомата ВМФ и 504-го военного представительства Минобороны похитили 692 млн 732 тыс. 711 руб. 29 коп., выделенных ведомством трем профильным предприятиям — ОАО «Завод “Электроприбор”», АО «Союз-М» и ОАО «Саратовский радиоприборный завод» на выполнение работ по модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота.
Как пояснил автор ходатайства, аферы еще летом 2019 года выявили военные следователи Мурманского гарнизона, а поскольку причастными к ним оказались руководители московских предприятий, возбужденное в Североморске уголовное дело передали сначала в столичный 517-й военный следственный отдел СКР, а затем — в ГВСУ.
Причастность к совершенным преступлениям бывших гендиректоров «Электроприбора» Эмиралиева и «Союза-М» Ахмедова, как пояснил автор ходатайств о продлении арестов, уже была подтверждена собранными следствием «вескими и неопровержимыми доказательствами».
При этом прилагать к своим запросам все документальные улики представитель ГВСУ не стал «с целью сохранения следственной тайны», ограничившись их перечислением в устной форме. О виновности двух арестантов, по мнению следователя, свидетельствуют уже приобщенные к материалам дела акты ревизий, протоколы осмотров, заключения экспертов, результаты оперативно-разыскной деятельности, показания свидетелей и других фигурантов.
Проводимое расследование автор ходатайства назвал «исключительно сложным, многоэпизодным и секретным», пояснив, что на проведение запланированных следственных действий ему потребуется никак «не менее двух месяцев».
Особенно с учетом «активного противодействия», которое оказывают ему главные обвиняемые. Оба они, по данным следователя, «до сих пор отрицают свою вину и не желают давать правдивые показания».
Более того, как сообщил суду представитель ГВСУ, сопровождающие расследование оперативники департамента военной контрразведки ФСБ зафиксировали подозрительные контакты экс-директоров «Электроприбора» и «Союза-М».
Согласно материалам скрытого наблюдения, во время тайных встреч обвиняемые «вырабатывали линию поведения для совместного уклонения от уголовной ответственности», обсуждали «способы воздействия на следствие и суд», а также рассуждали о том, как заставить свидетелей отказаться от данных ими ранее показаний.
Наконец, по мнению следствия, оставшись на свободе, предполагаемые расхитители могли просто скрыться. Для этого, как установили военные контрразведчики, у господ Эмиралиева и Ахмедова было все необходимое: загранпаспорта, жилье в Испании и Грузии, банковские счета в Киргизии и Великобритании с «крупными денежными накоплениями» и, самое главное, уже высказанное обоими управленцами и зафиксированное прослушкой намерение покинуть Россию. Последний аргумент особенно впечатлил 235-й суд. Как следует из его решений, следствие и «компетентные органы» убедительно доказали необходимость дальнейшего содержания обвиняемых под стражей. Ходатайства следователя в обоих случаях были признаны «обоснованными, убедительными и подлежащими удовлетворению».
Следует отметить, что при вынесении судебных решений пришлось учесть и непогашенную судимость одного из арестантов, полученную им всего восемь месяцев назад.
Напомним, в первый раз сотрудники ГВСУ задержали Муталиба Эмиралиева в марте 2018 года, обвинив его все в том же особо крупном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов (ст. 199.2 УК РФ). Военных следователей тогда заинтересовали события конца 2014 года, когда «Электроприбор» под руководством господина Эмиралиева выиграл объявленный Минобороны тендер на модернизацию электронного оборудования зенитно-ракетных комплексов ЗРК «Форт», установленных на боевых кораблях Северного флота, в том числе на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий».
После разбирательства следствие решило, что гендиректор Эмиралиев обманул оборонное ведомство. Он предоставил заказчику поддельные документы о том, что вся проблемная электроника была отремонтирована им на профильном заводе в Пензе, получил оговоренные контрактом 48,8 млн руб., а затем вместе с сообщниками вывел эти деньги со счетов «Электроприбора» и обналичил.
Военные следователи установили, что на самом деле управляющие элементы ракетных установок вообще не снимались с кораблей. Всю электронику просто проверили на месте нанятые Эмиралиевым бывшие сотрудники оборонных предприятий Украины, с которыми гендиректор «Электроприбора» не посчитал нужным даже расплатиться в полном объеме.
Кроме того, управленцу предъявила претензии московская налоговая служба, установившая, что его завод скрывал свои доходы, заключая фиктивные контракты с фирмами-однодневками, и недоплатил, таким образом, в бюджет около 24 млн руб.
В ноябре прошлого года Мещанский райсуд Москвы признал Муталиба Эмиралиева виновным по обеим статьям УК, приговорив его к трем с половиной годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей. Однако, как оказалось, это наказание осужденный уже отбыл, находясь в СИЗО и под домашним арестом во время предварительного следствия, и его пришлось выпустить на свободу сразу после приговора. Таким образом, Мещанский суд, по сути, дал ему не срок, а короткую отсрочку перед следующим арестом, осуществленным уже в рамках разбирательства по новому уголовному делу о мошенничестве на флоте.
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