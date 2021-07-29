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03:27 (мск), источник: Известия

Спамеры атаковали обращавшихся в госорганы россиян

С 15 июля проект «Мошеловка», запущенный ОНФ «За права заёмщиков», стал фиксировать волну обращений из-за спам-звонков различного рода «помощников» ― юридических и посреднических фирм ― поступающих гражданам после общения с госорганами и учреждениями, рассказала «Известиям» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Среди ведомств и госучреждений, куда звонили граждане, упоминаются ПФР, портал «Госуслуг», Минфин, Банк России, больницы.

Источник: Reuters

Специалист подчеркнула, что к концу июля число жалоб выросло почти до 700 ― это порядка 10% от общего числа всех содержательных обращений (всего с момента запуска проекта в мае 2021-го количество таких сообщений о мошенничествах на ресурсе достигло 6 тыс.).

На участившиеся жалобы россиян, которые касаются рекламных звонков юридических и посреднических фирм после обращений граждан на горячие линии государственных органов, первыми обратили внимание в DeviceLock, которая специализируется на борьбе с утечками данных. По предположениям опрошенных «Известиями» экспертов, спамеры пользуются данным, утекшими через недобросовестных сотрудников госорганов.

Впрочем, если волна спам-звонков от посреднических фирм не ставится под сомнение, следует настороженно отнестись к тому, что граждане связывают их с предварительным обращением в госорганы: после не значит вследствие, подчеркнул руководитель блока специальных сервисов infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев. По его словам, вполне реальна ситуация, что спамеры просто активизировали обзвоны, используя ранее утекшие базы данных, а у какой-то части обратившихся это событие совпало с обращением в госструктуры.

В 2017 году аналогичные жалобы поступали от граждан, звонящих в экстренную службу по номеру «112». Граждане сообщали, что раньше сотрудников ГИБДД на место ДТП приезжали автоюристы, которых никто из участников аварии не вызывал.

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