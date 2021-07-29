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04:23 (мск), источник: Известия

В России заблокировали почти тысячу сайтов с фейковыми COVID-сертификатами

В России заблокировали 976 сайтов и отдельных страниц, на которых размещались объявления о продаже поддельных сертификатов о ковид-вакцинации, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.

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Источник: Известия

«С начала года было заблокировано или удалено 976 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле — 934, в июне — 29, в мае — 7, в апреле — 5, в марте — 1», — привели статистику в Роскомнадзоре.

Под сайтами или страницами сайтов понимаются как самостоятельные ресурсы в интернете, так и различного рода страницы в соцсетях, поясняют опрошенные «Известиями» эксперты. В соцсетях это могут быть как конкретные публикации, так и сообщества или же специально созданные для этого пользовательские аккаунты.

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Говоря об объявлениях о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19, в Роскомнадзоре напомнили, что с апреля в России введена уголовная ответственность за распространение фейков, если ложная информация «привела к тяжким последствиям».

«Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Если же из-за ложной информации был причинен вред здоровью кого-либо, то нарушителей ждет штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы может составить до трех лет, добавили в пресс-службе регулятора.

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