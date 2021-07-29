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07:39 (мск), источник: РБК

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении нидерландского фонда Yukos, управляющего судебными процессами с целью выигрыша и распределения компенсаций за ликвидацию ЮКОСа. Речь идет о споре, отдельном от магистрального судебного дела ЮКОСа на $60 млрд.

Источник: Reuters

Подтверждения этой информации с российской стороны не поступало. Постоянный третейский суд в Гааге, как правило, не объявляет исходов администрируемых им арбитражных разбирательств. О решении в пользу Yukos Capital также сообщило профильное издание Global Arbitration Review.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

По данным голландского фонда, арбитраж вынес финальное решение в пятницу, 23 июля, «определив, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».

Основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году, применяла временно, но не ратифицировала.

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Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году и изначально требовала компенсации от государства на $13 млрд. Это одно из дел так называемой «второй волны», отличное от основного международного дела ЮКОСа, в котором бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной компании добиваются компенсации на $60 млрд через нидерландские суды.

Yukos Capital утверждала, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей. Например, в 2004 году «Юганскнефтегаз» (основное добывающее предприятие ЮКОСа) занял у Yukos Capital 11,2 млрд руб. Тогда же другая «дочка» ЮКОСа — «Самаранефтегаз» — взяла в долг у Yukos Capital 2,4 млрд руб.

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В 2007 году российские суды признали эти сделки ничтожными. Российская сторона заявляла, что выданные средства, по сути, принадлежали самой компании ЮКОС, были завуалированы в виде фиктивных займов и использовались в нелегальных схемах по выводу средств и уклонению от уплаты налогов.

Арбитраж велся по международным правилам ЮНСИТРАЛ, а местом арбитража являлась Швейцария, национальный суд которой компетентен отменить арбитражное решение, если Россия будет обжаловать его. В июне 2021 года Госдума приняла закон, по которому право представлять Россию в иностранных и международных судах получила Генеральная прокуратура (раньше этим занимался Минюст). Президент Владимир Путин подписал документ 1 июля.

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