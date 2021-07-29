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12:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Китайский миллиардер, высказывавшийся о правах человека, осужден на 18 лет

Китайский миллиардер Сунь Даву приговорен к 18 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в разжигании конфликтов и провоцировании беспорядков.

Источник: Getty Images

67-летний Сунь Даву, управляющий одним из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий страны в северной провинции Хэбэй, ранее высказывался о правах человека и на чувствительные политические темы.

Разжигание конфликтов и провоцирование беспорядков — обвинение, которое часто используется против активистов в Китае.

Бизнесмена также признали виновным в незаконном захвате сельхозяйственных угодий, сборе толпы для нападения на государственные учреждения и препятствовании государственным служащим в выполнении их обязанностей.

Он также был оштрафован на 3,11 млн юаней (около 480 тыс. долларов США).

Компания Суня является одной из крупнейших в Китае и работает во множестве отраслей — от переработки мяса и изготовления кормов для домашних животных до строительства школ и больниц.

Миллиардер был задержан в прошлом году из-за спора с государственной фермой. Вместе с ним задержали еще 20 человек — его родственников и бизнес-партнеров.

Как сообщало агентство Франс пресс, в это время десятки его сотрудников пострадали в стычках с полицией.

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Сунь считается бизнесменом, близким к некоторым видным китайским диссидентам, и в прошлом он критиковал политику правительства в отношении сельских районов.

Он был одним из немногих, кто открыто обвинил власти в сокрытии вспышки африканской чумы свиней, которая затронула его фермы в 2019 году и разрушила многие предприятия отрасли в стране.

Сунь уже был осужден в 2003 году за незаконный сбор средств, но тогда дело было прекращено благодаря поддержке со стороны активистов и общественности.

Сообщалось, что на досудебном слушании Сунь отверг большинство выдвинутых против него обвинений, назвав себя выдающимся членом Коммунистической партии.

В то же время он признал, что совершил ошибки, например, публиковал сообщения в соцсетях.

То, как меня сейчас судят, заставляет моих близких страдать, а тех, кто нас ненавидит, радоваться. Я хочу взять на себя вину, невзирая на суровость обвинений, в обмен на освобождение других. Мы люди, которые внесли свой вклад в общество.
Сунь Даву

Китайские власти применяют жесткие меры к бизнесу. В настоящее время расследования ведутся в отношении нескольких крупных технологических компаний, включая Alibaba, Didi и Tencent.

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