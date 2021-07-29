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11:38 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявлено 23 270 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 23 270 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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Источник: AP 2021

Наибольшее число положительных тестов на наличие инфекции за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (3356), Санкт-Петербурге (1925) и Подмосковье (1325).

За сутки зафиксировано 799 летальных исходов на фоне осложнений от инфекции, выздоровели 20 834 человека.

Всего в России с начала распространения коронавируса выявлено 6 218 502 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 977 летальных исходов, выздоровели 5 568 363 человек.

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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране число заболевающих COVID-19 падает и за неделю данный показатель снизился на 14%.

Также она сообщила, полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 21 млн человек. Она уточнила, что препаратом «Спутник V» привились почти 20 млн граждан, «ЭпиВакКороной» — около 1 млн россиян, «КовиВаком» — порядка 300 тыс.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что количество выявленных за неделю случаев COVID-19 в столице сократилось более чем на четверть. Он поблагодарил медиков за активную борьбу с коронавирусной инфекцией.

Ранее в этот же день руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что при сохранении текущих темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, на это уйдет два-три года.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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