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12:48 (мск), источник: BFM.ru

Отдых в гари и дыму. В турецкой Анталье второй день продолжаются лесные пожары

Вопрос об эвакуации туристов не стоит, основные туристические объекты находятся в безопасности, заявили в генконсульстве России в Анталье. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространяется в районе Манавгата. Три человека погибли, более шестидесяти пострадали.

Источник: Reuters

В турецкой Анталье второй день продолжаются лесные пожары. По последним данным, число погибших возросло до трех, пострадали 62 человека. В основном у них повреждение дыхательных путей. Сообщается, что один из погибших — пожилой мужчина.

Основные туристические объекты находятся на удалении от лесного пожара, им ничего не угрожает, сообщили в российском генконсульстве. Вопрос об эвакуации туристов из зоны, прилегающей к очагам природных пожаров, не рассматривался. На телефон экстренной связи ведомства поступали одиночные звонки от российских туристов, информировавших о гари, задымлении и о перебоях с электроснабжением в гостиницах. Но в целом какой-то паники среди отдыхающих нет.

Тем не менее огонь распространяется в сторону города Сиде. О том, с какими проблемами на фоне происходящего сталкиваются туристы, рассказывает Владимир Саломахин — житель Петербурга, отдыхающий в пригороде Сиде поселке Кумкой.

— В отличие от вчерашнего дня появился запах гари, не могу сказать, что он едкий, но долго находиться на открытом воздухе становится неприятно. Огонь вокруг города Манавгат ушел налево и направо, с левой частью более или менее поборолись, оттуда идет небольшое количество дыма, а с правой части как раз огонь распространяется в сторону города Сиде, здесь сейчас по очагу, по обилию дыма ничем не меньше, чем было вчера. Дымная завеса настолько плотная, что даже температура на улице ощущается ниже — солнце пробивается хуже.

— Насколько близко огонь подкрадывается к отелям, по субъективным ощущениям?

— Город Манавгат — это от побережья минут 20−25 на транспорте, соответственно, сказать, что он сейчас у отелей, нельзя. Мы здесь в основном страдаем только из-за дыма, и сейчас уже чувствуется и запах гари. Работают лифты, магазины, освещение везде есть, единственный момент — оно периодически вырубается: секунды три электричества нет, и заново запускается, все снова работает. Как-то особенно на жизнь не повлияло, за исключением перебоев с работой кондиционеров: видимо, они забирают на себя основную мощность, их периодически то включают, то выключают. Выходишь на улицу — слышно звук работающих генераторов. В горах сгорели вышки, есть обрывы, и питание частично за счет генераторов.

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— Есть какие-то предупреждения, оповещения со стороны властей?

— Ничего нет. Есть представители туроператоров, турецкие операторы, европейские, записывают всех на экскурсию. Что еще изменилось: на прибрежной полосе парашюты, бананы, водные мотоциклы — сейчас, во время пожара, ничего этого нет. Туристы купаются, море не закрыто, а дальше за буйками тишина.

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По местным телеканалам показывают кадры из сгоревших турецких деревень и с ферм. Сотни гектаров леса выгорели полностью. В Министерстве лесного хозяйства Турции заверили, что ситуация с природными пожарами на юге страны постепенно нормализуется. Тем не менее пока пожарных бригад не хватает, люди пытаются бороться с огнем своими силами, говорит журналист портала TRT Russia Юстасия Булгакова.

Юстасия Булгакова журналист портала TRT Russia «Очень много сообщений о том, что «горят наши дома, никто не приезжает, некому приехать их тушить». Горят не только дома, но и посевы, теплицы, загоны с животными. Министерство по борьбе со стихийными бедствиями обратилось с просьбой о помощи ко всем, у кого есть возможность, привезти на точку сбора воду, лед, айран, продукты. Если вчера с утра говорили о трех очагах, то сейчас говорят о четырех изначальных очагах возгорания, то есть это явно были не случайные возгорания. Самый масштабный пожар в истории Турции был в этом же регионе в 2008 году в августе, его тогда тушили пять дней, и очень хочется верить, что в этом году все будет гораздо быстрее. Министр заявил сегодня утром о том, что пожар взят под контроль. Сложно сказать, насколько это соответствует действительности, потому что в соцсетях я вижу другое: люди постят фотографии, говорят, что «наши дома горят и к нам никто не приезжает».

Пожары в районе курортного города Манавгат начались днем 28 июля. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Все туристические экскурсии в этом регионе приостановлены. В зоне пожаров эвакуированы 18 населенных пунктов.

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