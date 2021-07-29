В Тюмени ликвидировали главаря и участника ячейки ИГ, готовивших теракты

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Тюменской области Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации (МТО) “Исламское государство” (запрещена в России). В ее состав входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей», — сообщили в ЦОС.
По информации ФСБ, в ночь на 29 июля при задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были нейтрализованы. Террористы пытались извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника. «Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», — сообщили в ФСБ.
В ходе осмотра места происшествия и обысков у террористов обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозную литературу.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, боевики оказали сопротивление с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов. «Следственными органами СК по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (“Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов”), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (“Незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия”) ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (“Незаконные приобретение, ношение взрывчатых веществ”), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (“Приготовление к совершению террористического акта”)», — сообщили в СК.
В ведомстве добавили, что уже назначены судебно-медицинские, взрывотехническая, баллистическая, молекулярно-генетические экспертизы.
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