Россия обжалует решение арбитража о компенсации бывшей структуре ЮКОСа

«Трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки. В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным», — говорится в сообщении.
Полная сумма, присужденная компании, в сообщении Генпрокуратуры не приводится. Ранее Yukos Capital сообщила, что сумма компенсации, включая проценты и судебные издержки, составит $5 млрд.
В 2013 году бывшая структура ЮКОСа Yukos Capital подала против России иск, в котором потребовала компенсации в $13 млрд. Компания заявила, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые тот не вернул из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей. Россия утверждает, что эти деньги принадлежали самой компании ЮКОС, были замаскированы под фиктивные займы и использовались в нелегальных схемах для вывода средств и уклонения от уплаты налогов.
После решения арбитража Yukos Capital сообщила, что суд счел незаконной экспроприацию Россией ее ссуд ЮКОСу, а также установил, что Россия возбудила уголовное дело, направленное на запугивание Yukos Capital и его юристов, а незаконное отчуждение кредитов Yukos Capital «было частью более широкой и организованной кампании, направленной на то, чтобы конфисковать активы группы ЮКОС».
Генпрокуратура в свою очередь заявила, что суд отклонил большую часть требований Yukos Capital. «При этом арбитры не смогли прийти к единогласному мнению по пунктам решения, вынесенным в пользу истца», — говорится в заявлении ведомства.
Генпрокуратура утверждает, что состав арбитража не пришел к единому мнению как по поводу наличия собственной юрисдикции на рассмотрение спора, так и о взыскании с России компенсации в пользу Yukos Capital.