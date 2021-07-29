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15:39 (мск), источник: Lenta.Ru

На популярном турецком курорте началась эвакуация отелей

На популярном турецком курорте Мармарис началась эвакуация отелей из-за лесных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Власти города объявили о профилактической эвакуации туристов и местных жителей из гостиниц, рядом с которыми бушуют мощные лесные пожары.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в настоящий момент в тушении участвуют 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет.

Ранее в июле отдыхающим в Анталье россиянам посоветовали оставаться в своих гостиничных номерах из-за лесных пожаров. Согласно заявлению пресс-службы Ростуризма, рекомендуется следовать указаниям местных властей и не покидать территорию отелей.

28 июля стало известно, что по всей Турции вспыхнули лесные пожары — пламя добралось до туристической провинции Анталья. Также в стране зафиксирована аномальная жара — температура превышает 40 градусов.

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