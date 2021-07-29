Пожары в Турции разгораются: в Мармарисе эвакуировали отели, огонь добрался до Бодрума

Вслед за Антальей лесные пожары в Турции вспыхнули еще в ряде провинций. В частности, огонь вплотную подступил к одному из самых популярных курортов Мармарису. В этом городе на юго-западе страны началась эвакуация отелей.
Турция полыхает второй день, причина — аномальная жара и лесные пожары. По сообщениям властей, три человека погибли, более 60 пострадали.
Как сообщает местный телеканал NTV, в тушении пожара в Мармарисе задействованы самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин. На кадрах видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов и гостиниц. Отмечается, что их эвакуация идет в профилактических целях. Направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий.
Вот что рассказала Business FM Елена, проживающая с мужем на яхте в Эгейском море, сейчас они находятся в бухте Мармарис:
«Мы стоим напротив этой горы, где возник пожар, на яхте на якоре. Небольшой дым пошел. Буквально десять минут — и огонь бросился наверх, на склон, и распространился буквально за пять минут, все изменилось, и пошел дым, огонь. Начали перебрасываться небольшие искры, наверное, в другие места, наверх. Через 20 минут полетели вертолеты, а сейчас прилетели самолеты и тушат, делают забор прямо в море, напротив Мармариса в бухте, напротив этой горы. Стараются спасти лес. И люди спрашивают, кому помощь нужна, в Facebook и предлагают переждать, эвакуироваться».
Горение в первую очередь сосредоточено между Мармарисом и Ичмелером. Ни власти, ни туроператоры ничего не сообщали живущим в отелях в десяти километрах от этого места, рассказывает житель Тулы Сергей, отдыхающий в пригороде Мармариса. В его отеле живут в основном россияне.
— Только на пляже вертолет летает и воду берет. Я насчитал три вертолета: два тушат и один, видимо, просто обследует леса, и большой самолет. В отеле все спокойно, да и на пляже все достаточно спокойно.
— По субъективным ощущениям, как далеко от вас пожары?
— Километров пять, может, десять. Горы, которые совсем на границе Мармариса, ближе к Ичмелеру, примерно в том же месте был пожар месяц назад. Может быть, в одном-двух отелях, которые совсем в лесу находятся, между Мармарисом и Ичмелером, проблемы и эвакуация. А в самом Мармарисе пока спокойно и тихо. Кто-то загорает, кто-то купается. Какой-то паники, чего-то из ряда вон выходящего нет, больших очередей в бар — тоже, то есть обычный день. Только вертолеты летают над нами, немного капают с вертолетов, шумят, спать мешают в обед. А так все хорошо.
Как сообщает канал CNN Turk, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла и недалеко от Дидима в провинции Айдын. В одном из отелей Бодрума началась эвакуация, сообщил турецкий Минлесхоз. Эту информацию подтвердил АТОР, сообщает ТАСС: из отеля Titanik Deluxe Bodrum эвакуируют около сотни туристов из России в расположенные поблизости отели.
Власти Турции расследуют причины возникновения лесных пожаров, виновные в поджогах понесут наказание, заявила администрация президента Реджепа Эрдогана.
В Мармарисе огонь разгорелся за секунды. О возможных причинах говорит жительница города Мармарис Елена:
— Все люди, которые здесь живут, говорят, что это какой-то саботаж. Потому что одновременно в трех местах возгорание невозможно, какая бы жара ни была. Но мы, живущие здесь, в Мармарисе, предполагаем: проходили праздники Курбан-байрам, было очень много туристов именно из Турции, и у нас Мармарис был очень загрязнен, что-то кидали, все равно возгорание от жары может произойти. Хотя там, где пожар, просто нет мест ни для пикников, ни для чего. Мы везем людям айран, чтобы человек не отравился угарным газом, и маски. Пожарные машины обливают близстоящие дома водой полностью.
— Как вы думаете, хватит ли мощностей, спасательных служб?
— Нет, не хватит, потому что, когда начался в Мармарисе пожар, был только один вертолет. Тогда уже начали люди подходить и говорить, что все вертолеты отправились на Манавгат.
В генконсульство России в Анталье заявили, что текущая ситуация с российскими туристами, находящимися в Мармарисе, выясняется. Информации о жертвах или пострадавших среди россиян при лесном пожаре нет.