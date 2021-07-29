19:32 (мск), источник: РБК
Росрыболовство увеличило претензии к «Норникелю» из-за разлива топлива
Енисейское управление Росрыболовства подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В «Норникеле» подчеркнули, что оценка ущерба «многократно выше результатов расчета, проведенного в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы».
Как говорится в сообщении Росрыболовства, размер нанесенного вреда включает прямой ущерб
«Установлено, что разлив дизтоплива оказал существенное влияние на среду обитания водных организмов, привел к загрязнению и гибели водных биоресурсов и ряду других негативных последствий», — говорится в сообщении.
Как отмечает Росрыболовство, в натуральном выражении размер вреда от разлива топлива оценен в объеме 8,89 тыс. т водных биоресурсов. Исходя из этого показателя, прямой ущерб составляет 3,6 млрд руб., а с учетом затрат на восстановление (искусственное воспроизводство) — 58,65 млрд руб., добавили в ведомстве.
В сентябре 2020-го Росрыболовство оценило затраты на восстановление рыбных запасов после разлива топлива в 40 млрд руб., еще 3,5 млрд руб. компания должна была выплатить в виде единовременного штрафа.
Накануне, 28 июля, ведомство отозвало претензию к «Норникелю», а теперь, в новом иске, размер ущерба оценен почти в 1,5 раза больше.
В Росрыболовстве РБК пояснили, что год назад озвучивались предварительные оценки, а для тщательного расчета суммы ущерба «с учетом всех факторов» потребовалось время.
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая 2020 года.
Суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд руб. за нанесенный ущерб.