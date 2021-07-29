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19:32 (мск), источник: РБК

Росрыболовство увеличило претензии к «Норникелю» из-за разлива топлива

Енисейское управление Росрыболовства подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») на 58,65 млрд руб. о возмещении ущерба водной биологической среде из-за аварии с разливом топлива на хранилище ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла в мае 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства. Представитель «Норникеля» заявил, что компания считает размер ущерба, заявленный Росрыболовством, необоснованно завышенным и намерена оспаривать иск и методику расчета в суде, как только получит документы от ведомства.

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В «Норникеле» подчеркнули, что оценка ущерба «многократно выше результатов расчета, проведенного в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы».

Что известно о расчетах Росрыболовства

Как говорится в сообщении Росрыболовства, размер нанесенного вреда включает прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд руб. и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд руб.

В ведомстве заявили, что воздействию негативных факторов из-за утечки топлива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы — от места аварии вниз по течению до Карского моря.

«Установлено, что разлив дизтоплива оказал существенное влияние на среду обитания водных организмов, привел к загрязнению и гибели водных биоресурсов и ряду других негативных последствий», — говорится в сообщении.

Как отмечает Росрыболовство, в натуральном выражении размер вреда от разлива топлива оценен в объеме 8,89 тыс. т водных биоресурсов. Исходя из этого показателя, прямой ущерб составляет 3,6 млрд руб., а с учетом затрат на восстановление (искусственное воспроизводство) — 58,65 млрд руб., добавили в ведомстве.

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В сентябре 2020-го Росрыболовство оценило затраты на восстановление рыбных запасов после разлива топлива в 40 млрд руб., еще 3,5 млрд руб. компания должна была выплатить в виде единовременного штрафа.

Накануне, 28 июля, ведомство отозвало претензию к «Норникелю», а теперь, в новом иске, размер ущерба оценен почти в 1,5 раза больше.

В Росрыболовстве РБК пояснили, что год назад озвучивались предварительные оценки, а для тщательного расчета суммы ущерба «с учетом всех факторов» потребовалось время.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Норильско-Таймырская энергетическая компания заявила, что причиной разлива 21 тыс. т топлива из резервуара стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Загрязненными оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки, общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб.

Суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд руб. за нанесенный ущерб. Вице-премьер Виктория Абрамченко пообещала, что деньги будут направлены на поддержку экологических проектов Красноярского края. В итоге в марте «Норникель» выплатил рекордные 146,2 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе.

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