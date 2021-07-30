12:14 (мск), источник: Газета.Ру
В Крыму из-за медузы перевернулось судно с десятью туристами
Прогулочное судно с десятью туристами перевернулось у берегов Крыма
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«Установлено, что во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде», — говорится в сообщении.
Две плывших рядом лодки пришли на помощь туристам, которых вытащили из воды и доставили на берег.