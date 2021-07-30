Генерала Милейко осудили на шесть лет колонии за организацию мошенничества с квартирой

«Признать Милейко Сергея Ивановича виновным в организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в приговоре судьи Артема Филимонова.
В виде дополнительного наказания суд назначил генералу штраф в размере 600 тыс. рублей и лишил воинского звания «генерал-лейтенант запаса».
«Учитывая характер и общественную опасность совершенного преступления, обвиняемому не может быть назначено наказание вне изоляции от общества», — отмечается в приговоре судьи.
«Суд установил, что Милейко Сергей Иванович, используя служебное положение, совершил хищение и приобретение чужого имущества в особо крупном размере, неоднократно давал указания Прокудину», — говорится в приговоре.
По делу также проходит бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Ф. Э. Дзержинского Кирилл Прокудин, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного следствия и давший показания на генерала, но позднее отказавшийся от сделки. Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. Наказание для фигурантов дела будет озвучено в заключительной части судебного акта.
В ходе прений сторон военная прокуратура попросила суд признать Сергея Милейко виновным в совершении организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания штраф в размере 800 тыс. рублей, лишить его звания генерал-лейтенанта. Для Кирилла Прокудина надзорное ведомство запросило в два раза меньше — 4 года колонии — и лишить его майорского звания.
В свою очередь защита Милейко попросила суд вынести генералу оправдательный приговор и освободить его из-под стражи в зале суда, а адвокат находящегося под домашним арестом обвиняемого Прокудина надеется на справедливое решение. По словам адвоката генерала Елены Капчинской, Прокудин является офицером, неоднократно получившим ранения головы в ходе боевых действий, «что в судебном заседании не было ни исследовано, ни установлено, поставив тем самым под сомнение его показания и вынесение судебного решения».
Судебный процесс
Военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в начале июня этого года. Защита подсудимых заявляла ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности с момента совершения вменяемого фигурантам преступления и о возврате его в надзорное ведомство. Однако суд отклонил просьбы адвокатов и продолжил судебный процесс.
Кроме того, по просьбе прокуратуры кроме Росгвардии суд привлек в качестве потерпевшей стороны Росимущество, которому гособвинение в ходе прений сторон предложило вернуть спорное нежилое помещение, при этом снизив размер ущерба в два раза. Гособвинение считает, что своими действиями генерал опорочил честь офицерского мундира и службу в Росгвардии, «которой он посвятил долгие годы своей жизни и отдал свое здоровье на благо Родине». Адвокат Капчинская утверждает, что государственные награды, в том числе за участие ее подзащитного в боевых действиях, поднимают репутацию ведомства, в котором он проходил службу, а также подтверждают его заслуги перед отечеством.
В суде также были допрошены бывшие командиры воинской части, где служил Милейко, в том числе и временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Сергей Меликов, а также сами подсудимые.
18 декабря прошлого года Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство военных следователей и избрал Милейко меру пресечения в виде заключения под стражу. На предварительном слушании дела военный суд в подмосковном Реутове продлил генералу срок ареста на время процесса. Ущерб по делу изначально составлял более 18,5 млн рублей. Как следует из обвинительного заключения, генерал разработал способ хищения и меры конспирации при совершении вменяемого ему мошенничества.
Квартира под парикмахерскую
Военные следователи обвинили экс-замдиректора Росгвардии Милейко в том, что с 2011 по 2012 год его супруга незаконно получила по заниженной стоимости в Балашихе нежилое помещение, в котором открыла парикмахерскую.
Как говорится в материалах дела, квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Следствие и гособвинение настаивают, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо, после чего по заниженной стоимости продано родственнице Милейко.
Генерал Милейко в своих показаниях во время допроса заявил, что мошеннических действий со спорным имуществом не совершал, а давший на него показания Прокудин таким образом хочет уйти от уголовной ответственности, так как в отношении него уже вынесены приговоры по двум аналогичным эпизодам хищения.
Милейко настаивает, что в период инкриминируемого ему преступления он уже находился на пенсии и несколько лет нигде не работал, что, по мнению защиты, исключает подчиненность Прокудина генералу.
По данным источника ТАСС, к уголовному делу Милейко с квартирой подключилась военная контрразведка ФСБ, в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он был арестован. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки Главного управления собственной безопасности Росгвардии.
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