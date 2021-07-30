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11:49 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 23 564 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 564, до 6 242 066. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%. В частности, за сутки было выявлено 1 916 случаев в Санкт-Петербурге, 1 453 — в Московской области, 535 — в Нижегородской области, 507 — в Свердловской области, 490 — в Красноярском крае. В настоящее время в России продолжают лечение 495 447 человек.

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Число выздоровевших возросло за сутки на 20 485, до 5 588 848. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 965 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 784 — в Московской области, 510 — в Красноярском крае, 494 — в Нижегородской области, 468 — в Свердловской области.

Число летальных исходов возросло за сутки на 794 против 799 днем ранее, до 157 771. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,53%, следует из данных штаба. В частности, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 67 летальных случаев, в Краснодарском крае и Московской области — по 31, в Нижегородской области — 28, в Ростовской и Иркутской областях — по 27.

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