12:44 (мск), источник: ТАСС
Генконсульство РФ в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации россиян
В ведомстве отметили, что российские граждане не пострадали в результате лесного пожара в районе Мармариса в Турции.
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АНКАРА, 30 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Генконсульство РФ в Анталье в пятницу сообщило об отсутствии пострадавших среди российских граждан в результате лесного пожара в районе курортного Мармариса.
«Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, оказывавшего помощь в тушении пожара. Поступила также информация о пострадавших в результате воздействия угарного газа. Они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает. По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет», — сказали ТАСС в российской дипмиссии.
Ведомство сообщило, что не получало обращений от граждан России из Бодрума, где накануне бушевал лесной пожар в непосредственной близости к отелям.
«В Бодруме накануне вечером удалось справиться с огнем, бушевавшим в непосредственной близости к отелям, расположенным в местечке Гювернджинлик (провинция Мугла). Основные точки возгорания потушены. В ходе эвакуации в большей степени
Генконсульство РФ в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации находящихся в пожароопасных регионах Турции россиян.
Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным,
Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента Турции, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три российских
Одной из главных причин возгорания лесных массивов считают высокую температуру в регионе и сильные ветра, которые способствуют распространению пожара. Однако власти также не исключают версии поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.