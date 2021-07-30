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12:44 (мск), источник: ТАСС

Генконсульство РФ в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации россиян

В ведомстве отметили, что российские граждане не пострадали в результате лесного пожара в районе Мармариса в Турции.

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АНКАРА, 30 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Генконсульство РФ в Анталье в пятницу сообщило об отсутствии пострадавших среди российских граждан в результате лесного пожара в районе курортного Мармариса.

«Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, оказывавшего помощь в тушении пожара. Поступила также информация о пострадавших в результате воздействия угарного газа. Они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает. По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет», — сказали ТАСС в российской дипмиссии.

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Ведомство сообщило, что не получало обращений от граждан России из Бодрума, где накануне бушевал лесной пожар в непосредственной близости к отелям.

«В Бодруме накануне вечером удалось справиться с огнем, бушевавшим в непосредственной близости к отелям, расположенным в местечке Гювернджинлик (провинция Мугла). Основные точки возгорания потушены. В ходе эвакуации в большей степени из-за стресса к помощи медиков обратились несколько постояльцев из эвакуированных отелей. Всем обратившимся оказана амбулаторная помощь. Руководство отелей, оказавшихся под угрозой возгорания, подтвердили отсутствие существенного ущерба, заверили в полном восстановлении своего функционала. Вслед за этим были предприняты организационные мероприятия по возвращению временно расселенных в близлежащих отелях туристов, включая россиян. Обращения от наших граждан из этой кризисной точки не поступали», — сказал собеседник агентства.

Генконсульство РФ в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации находящихся в пожароопасных регионах Турции россиян.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожаров достигло четырех, пострадали 183 человека.

Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента Турции, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три российских самолета-амфибии Бе-200.

Одной из главных причин возгорания лесных массивов считают высокую температуру в регионе и сильные ветра, которые способствуют распространению пожара. Однако власти также не исключают версии поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

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