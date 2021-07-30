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13:18 (мск), источник: Газета.Ру

Задержан основатель пирамиды Finiko Кирилл Доронин

В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, сообщает «БИЗНЕС Online».

Источник: Reuters

Мужчина был задержан в рамках уголовного дела «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере», возбужденного декабре прошлого года. Тогда причастные к созданию финансовой пирамиды лица установлены не были.

По версии следствия, с июня 2018-го по декабрь 2020 года представители Finiko занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные высокие проценты. В действительности Finiko никакой инвестиционной деятельности не вела.

Сумма ущерба, предварительно, оценивается в 70 млн рублей. МВД получило более 100 заявлений от обманутых вкладчиков.

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