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17:16 (мск), источник: Известия

Нападение совершено на штаб ООН в Афганистане

По меньшей мере один человек был убит в результате нападения на штаб Организации Объединенных Наций (ООН) на западе Афганистана. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает пресс-служба миссии ООН в Афганистане.

Источник: РИА "Новости"

«Факт нападения на Организацию Объединенных Наций печален, и мы осуждаем его самым решительным образом. Наши мысли с семьей убитого офицера, и мы желаем скорейшего выздоровления раненым», — заявила Дебора Лайонс, специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Афганистану.

Она также подчеркнула, что виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности.

Нападение было совершено на главный комплекс ООН в Герате. В результате погиб сотрудник афганской полиции и ранены другие офицеры. Среди участников миссии ООН жертв и пострадавших нет.

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Ранее, 29 июля, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия считает маловероятным захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в РФ).

На фоне вывода американских военнослужащих из Афганистана в стране усилилось противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

29 июля сообщалось, что талибы напали на контрольно-пропускной пункт в провинции Нангархар на востоке страны, в результате чего погибли по меньшей мере восемь военнослужащих армии Афганистана и еще трое пострадали.

24 июля президент США Джо Байден и афганский лидер Ашраф Гани согласились, что наступление талибов противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Лидеры выразили сожаление по поводу гибели афганцев, разграбления, поджога зданий и разрушения инфраструктуры.

США начали вывод войск в начале мае и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.

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