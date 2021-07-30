Основателя пирамиды Finiko Доронина арестовали на два месяца

«Избрать в отношении Доронина меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2021 года», — сказал судья.
На заключении под стражу настаивало следствие, так как посчитало, что Доронин может скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей, а также имеет двойное гражданство. Адвокат просил избрать для своего подзащитного меру в виде домашнего ареста. Сам фигурант свою вину не признал, однако заявил о готовности к «аргументированному диалогу».
Доронина задержали ранее в этот день, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным следствия, с августа 2019 года по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 млн рублей.
Кроме того, представителями Finiko распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать доход в виде высоких процентов или приобретения имущества. Таким образом были получены не менее 70 млн рублей.
Впоследствии в правоохранительные органы Татарстана поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков Finiko из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей и Казахстана.
Сумма ущерба составила от 100 тыс. до 10 млн рублей.
В декабре 2020 года в офисах финансовой пирамиды Finiko были проведены обыски. Тогда же в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).