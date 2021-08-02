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00:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

Российские пограничники задержали трех кубинцев. Они хотели уплыть в Эстонию на надувных матрасах

На границе России и Эстонии задержаны три кубинца. По данным погранслужбы ФСБ, они собирались переплыть Нарву на надувных матрасах и таким образом перебраться из России в Эстонию.

По словам пограничников, кубинцы объяснили им, что конечной целью их путешествия была Испания — там живет дочь одного из них. Но виз у них не было, и поэтому сначала им нужно было как-то проникнуть на территорию Евросоюза — например, через Эстонию.

«Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрасы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность», — цитирует агентство РИА Новости сообщение погранслужбы ФСБ по Ленинградской области.

В свою очередь «Фонтанка» со ссылкой на пограничников отмечает, что чуть позже была задержана еще одна группа кубинцев, также планировавшая перебраться из России в Эстонию. Их было уже четверо, а задержали их возле Ивангорода.

Задержанные помещены в центр содержания иностранных граждан. По словам пограничников, на них составлены протоколы об административном правонарушении. После разбирательства кубинцев депортируют на родину.

За последние 60 лет сбежать с Кубы пытались десятки тысяч людей. При этом обычно они пытаются добраться не до Европы, а до США, побережье которых находится относительно недалеко от острова.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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