09:23 (мск), источник: Газета.Ру
Давление в модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха
Давление в переходной камере модуля «Звезда», где происходит утечка воздуха
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Весной во время активной фазы работ по устранению причин утечки воздуха давление в камере было на уровне 405 мм рт. ст.
В марте космонавты завершили
Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В
Для выяснения причин произошедшего Россия и Соединенные Штаты создали совместную рабочую группу.
Ранее NASA заявило об обнаружении нескольких возможных мест утечки в российском модуле МКС.