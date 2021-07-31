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09:23 (мск), источник: Газета.Ру

Давление в модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха

Давление в переходной камере модуля «Звезда», где происходит утечка воздуха из-за трещины, упало до 154 мм ртутного столба, сообщил экипаж (Международной космической станции) МКС в ходе переговоров с Центром управления полетами, трансляцию которых ведет NASA.

Источник: NASA

Весной во время активной фазы работ по устранению причин утечки воздуха давление в камере было на уровне 405 мм рт. ст.

В марте космонавты завершили ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. Однако в дальнейшем давление все равно не перестало падать.

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Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Для выяснения причин произошедшего Россия и Соединенные Штаты создали совместную рабочую группу.

Ранее NASA заявило об обнаружении нескольких возможных мест утечки в российском модуле МКС.

Во время загрузки произошла ошибка.
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