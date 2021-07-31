11:33 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 23 807 случаев заражения коронавирусом
За все время в стране зафиксировали 6 265 873 инфицированных.
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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 807, до 6 265 873. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%. В частности, в Москве за сутки выявили 3 514 заразившихся, в
Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 771, до 5 608 619. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,5% от общего количества заразившихся. В частности, за сутки число выздоровевших в Москве возросло на 4 159, в
Число летальных исходов возросло за сутки на 792 против 794 днем ранее, до 158 563. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,53%, следует из данных штаба. В частности, за сутки в