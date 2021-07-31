14:30 (мск), источник: ТАСС
Судно с тремя пассажирами перевернулось в Ленинградской области
Погиб один человек.
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«По предварительным данным, сегодня около 13:00 вблизи крепости “Орешек” Кировского района Ленинградской области перевернулось маломерное судно с тремя пассажирами на борту. Два пассажира спасены, третьего спасти не удалось», — говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, проводится проверка.