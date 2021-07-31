Истребитель Су-35 упал в Охотское море

«31 июля в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря», — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
Су-35 — сверхманевренный многофункциональный истребитель. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км.
«Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования», — сказали в штабе ВВО. Расследование происшествия проводит комиссия ВВО.