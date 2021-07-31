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16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Истребитель Су-35 упал в Охотское море

Истребитель Су-35 с отказавшим двигателем упал в Охотское море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военных. Пилот катапультировался, он найден, угрозы здоровью нет. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Источник: AP 2021

«31 июля в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря», — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Су-35 — сверхманевренный многофункциональный истребитель. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км.

«Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования», — сказали в штабе ВВО. Расследование происшествия проводит комиссия ВВО.

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