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19:52 (мск), источник: Российская газета

В Париже полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ

Демонстрации противников обязательной вакцинации от коронавируса и санитарных пропусков состоялись в субботу во многих французских городах. В Париже состоялись четыре протестных марша. Для разгона протестующих, применявших силу, полиция применила слезоточивый газ.

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Источник: AP 2021

Во Франции третьи выходные проходят протесты против обязательного «пропуска здоровья». По предварительным данным, более 150 тысяч демонстрантов в эту субботу вышли на улицы по всей Франции в знак протеста против пропуска COVID-19, который теперь является обязательным для входа во многие общественные культурные объекты, сообщает телеканал France24.

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Более трех тысяч полицейских и жандармов были мобилизованы для борьбы с демонстрантами и защиты уязвимых объектов.

Около 161 тысячи человек собрались на аналогичные акции протеста на прошлой неделе, а 110 тысяч вышли на улицы неделей ранее.

Согласно результатам исследования Harris Interactive x Euros Agency опубликованного в пятницу, 65 процентов опрошенных поддерживают протестующих, потому что выступают против обязательного характера новых мер и отсутствия выбора.

Но, согласно опросу Ipsos-Sopra Steria для Franceinfo и Le Parisien от 16 июля, 62 процента французов в целом заявили, что выступают за требование медицинского пропуска для входа в общественные места. Около 69 процентов респондентов поддерживают обязательную вакцинацию медицинских работников, эта мера должна вступить в силу во Франции в сентябре.

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С 21 июля люди, желающие посетить французские кинотеатры, музеи, спортивные матчи и другие культурные объекты, должны предъявить доказательства вакцинации COVID-19 или отрицательный результат теста, поскольку страна борется со всплеском случаев заражения от штамма «дельта».

Так называемый медицинский паспорт или Pass sanitaire требуется для всех мероприятий или мест с участием более 50 человек. Оказавшись в помещении, люди могут снимать маски. Но защитные средства все равно необходимо носить в магазинах, на предприятиях или в общественном транспорте. С августа пропуск станет обязательным для доступа в торговые центры, кафе и рестораны — даже на знаменитые открытые террасы Франции.

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