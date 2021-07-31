20:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Около 100 россиян в турецком Бодруме размещены в других отелях из-за пожаров
В турецком Бодруме
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«Около 15:00 серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей», — сказал «РИА Новости» представитель генконсульства. По словам собеседника агентства, во избежание возможных жертв и пострадавших проводится превентивная эвакуация жителей и туристов, часть туристов вывозится на морском транспорте.
«Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», — сообщил представитель дипмиссии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти расследуют причины охвативших юг страны лесных пожаров, изучается версия поджогов.
По итогам осмотра зоны лесных пожаров в провинции Анталья президент Турции сообщил, что на экстренные меры по устранению ущерба от пожаров на первоначальном этапе выделено 50 млн турецких лир (около $6 млн).
Ранее генконсульство РФ в Анталье призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации. Диппредставительство уточнило, что консультирует россиян, которые обращаются с вопросами о ситуации в Турции.