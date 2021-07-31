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13Лесные пожары дошли до Антальи
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20:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Около 100 россиян в турецком Бодруме размещены в других отелях из-за пожаров

В турецком Бодруме из-за пожара эвакуировано около 100 российских туристов. Они временно размещены в других отелях, сообщили в генконсульстве России в Анталье. Ранее мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил об эвакуации из-за лесного пожара трех отелей в качестве меры предосторожности.

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«Около 15:00 серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей», — сказал «РИА Новости» представитель генконсульства. По словам собеседника агентства, во избежание возможных жертв и пострадавших проводится превентивная эвакуация жителей и туристов, часть туристов вывозится на морском транспорте.

По имеющейся у генконсульства информации, среди покинувших квартал есть и российские граждане, около 100 человек, которые находились на отдыхе по линии туроператоров.

«Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», — сообщил представитель дипмиссии.

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По итогам осмотра зоны лесных пожаров в провинции Анталья президент Турции сообщил, что на экстренные меры по устранению ущерба от пожаров на первоначальном этапе выделено 50 млн турецких лир (около $6 млн).

Ранее генконсульство РФ в Анталье призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации. Диппредставительство уточнило, что консультирует россиян, которые обращаются с вопросами о ситуации в Турции.

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