Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджогах лесов в Турции

«Был задержан один человек в связи с пожаром в Миласе. Наш долг — найти тех, кто сжигает наши леса», — сказал он в городе Мармарис на пресс-конференции, которую транслировал телеканал N-tv.
Ранее власти сообщили, что не исключают вероятность поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.
Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительной версии, из-за сильной жары в регионе. В четверг возгорания возникли и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло шести. К настоящему моменту локализовано 88 из 98 очагов возгорания.
29 июля Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.
Одной из главных причин возгорания в лесных массивах специалисты считают высокую температуру в регионе и сильные ветры, которые способствуют распространению огня.