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21:24 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджогах лесов в Турции

АНКАРА, 31 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу о задержании подозреваемого, который может быть причастен к поджогам лесных массивов в стране.

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«Был задержан один человек в связи с пожаром в Миласе. Наш долг — найти тех, кто сжигает наши леса», — сказал он в городе Мармарис на пресс-конференции, которую транслировал телеканал N-tv.

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Ранее власти сообщили, что не исключают вероятность поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительной версии, из-за сильной жары в регионе. В четверг возгорания возникли и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло шести. К настоящему моменту локализовано 88 из 98 очагов возгорания.

29 июля Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.

Одной из главных причин возгорания в лесных массивах специалисты считают высокую температуру в регионе и сильные ветры, которые способствуют распространению огня.

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