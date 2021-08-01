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09:52 (мск), источник: Forbes

Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Ему был 91 год. Это Forbes подтвердила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Он бессменно возглавлял журфак МГУ с 1965 года по 2007-й. Коллеги называли его «человеком-факультетом», а «Коммерсантъ» — «легендарным деканом».

Источник: РИА "Новости"

Засурский сам был бессменным деканом факультета журналистики больше 40 лет — с 1965 года по 2007-й. Засурский стал деканом после смерти его первого руководителя Евгения Худякова. Его самого на посту сменила Вартанова. Сам Засурский объяснял тогда, что уход с должности декана освободит его от «множества бумаг» и «лучше уйти сейчас, чем ждать, пока тебя вынесут вперед ногами», писал «Коммерсантъ».

«Ясен Николаевич Засурский был, конечно, не просто деканом журфака МГУ. Он и был журфаком МГУ. И чем-то еще, и еще чем-то. Про такого и можно сказать уверенно: великий», — заявил в Facebook журналист кремлевского пула «Коммерсанта», выпускник журфака МГУ Андрей Колесников. Газета писала, что в издательство «Журналист» в 2014 году выпустило книгу бесед с Ясеном Засурским с названием «Человек-факультет». Сам «Коммерсантъ» называл Засурского «легендарным деканом».

Засурский занимал на факультете также должность заведующего кафедрой зарубежной журналистики и литературы. Он получил степень доктора филологических наук и звание заслуженного журналиста в России, следует из информации на сайте журфака МГУ.

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