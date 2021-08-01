Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

Засурский сам был бессменным деканом факультета журналистики больше 40 лет — с 1965 года по 2007-й. Засурский стал деканом после смерти его первого руководителя Евгения Худякова. Его самого на посту сменила Вартанова. Сам Засурский объяснял тогда, что уход с должности декана освободит его от «множества бумаг» и «лучше уйти сейчас, чем ждать, пока тебя вынесут вперед ногами», писал «Коммерсантъ».
«Ясен Николаевич Засурский был, конечно, не просто деканом журфака МГУ. Он и был журфаком МГУ. И чем-то еще, и еще чем-то. Про такого и можно сказать уверенно: великий», — заявил в Facebook журналист кремлевского пула «Коммерсанта», выпускник журфака МГУ Андрей Колесников. Газета писала, что в издательство «Журналист» в 2014 году выпустило книгу бесед с Ясеном Засурским с названием «Человек-факультет». Сам «Коммерсантъ» называл Засурского «легендарным деканом».
Засурский занимал на факультете также должность заведующего кафедрой зарубежной журналистики и литературы. Он получил степень доктора филологических наук и звание заслуженного журналиста в России, следует из информации на сайте журфака МГУ.
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