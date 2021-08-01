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11:31 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 22 804 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 804, до 6 288 677. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

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Источник: РИА "Новости"

В частности, в Москве за сутки выявили 2 484 случая, в Санкт-Петербурге — 1 911, в Московской области — 1 658, в Нижегородской — 535, в Свердловской — 520, в Воронежской — 486.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, возросло в России до 503 435 — максимума с 26 января.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 17 271, до 5 625 890. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве за сутки выписали 3 475 человек, в Подмосковье — 1 714, в Санкт-Петербурге — 1 700, в Красноярском крае — 530.

Число летальных исходов возросло за сутки на 789 против 792 днем ранее, до 159 352.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,53%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 78 смертей, в Санкт-Петербурге — 67, в Краснодарском крае — 33, в Московской области — 32, в Пермском крае — 30.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 484 против 3 514 днем ранее, до 1 508 610.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,17%.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 78 против 73 днем ранее, до 25 704, следует из сообщения штаба.

Число выздоровевших за сутки возросло на 3 475, до 1 363 505. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 119 401 человек.

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