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13:32 (мск), источник: ТАСС

Пранкера Джаборова приговорили к 2 годам и 4 месяцам за розыгрыш с COVID-19 в метро

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/ — Его соучастники получили условные сроки.

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Источник: Агентство «Москва»

Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, который сымитировал в столичном метро приступ коронавирусной инфекции, к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Роман Шахманов.

«Моему подзащитному Джаборову дали два года и четыре месяца колонии. Остальные соучастники получили условные сроки», — сказал адвокат.

При этом он сообщил, что Джаборов признал вину и может быть освобожден через три недели с учетом времени, проведенного в СИЗО.

«Джаборов полностью признал вину и с учетом времени, проведенного в СИЗО, будет отпущен на свободу через три недели. Это произойдет, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Мы не будем этого делать», — сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.
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