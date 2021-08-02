15:04 (мск), источник: АиФ Прикамье
На трассе «Пермь-Екатеринбург» иномарка насмерть сбила мужчину
Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Водитель иномарки насмерть сбил мужчину на трассе «Пермь-Екатеринбург».
О ДТП «АиФ-Прикамье» рассказал очевидец, который рано утром 2 августа ехал в Пермь и на подъезде к городу увидел на дороге изуродованное тело. В ГИБДД по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщили, что смертельное ДТП произошло около 03.00. В сторону Перми ехал автомобиль Renault, за рулём которого находился 48-летний мужчина. По предварительной информации, он сбил 66-летнего пешехода, который нарушил ПДД и шёл по проезжей части.
В итоге мужчина серьёзно пострадал и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
По факту случившегося проводится проверка.