Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 августаДень ВДВ, завершение строительства Беломорканала и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
11Празднование Дня ВДВ
15:04 (мск), источник: АиФ Прикамье

На трассе «Пермь-Екатеринбург» иномарка насмерть сбила мужчину

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Водитель иномарки насмерть сбил мужчину на трассе «Пермь-Екатеринбург».

О ДТП «АиФ-Прикамье» рассказал очевидец, который рано утром 2 августа ехал в Пермь и на подъезде к городу увидел на дороге изуродованное тело. В ГИБДД по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщили, что смертельное ДТП произошло около 03.00. В сторону Перми ехал автомобиль Renault, за рулём которого находился 48-летний мужчина. По предварительной информации, он сбил 66-летнего пешехода, который нарушил ПДД и шёл по проезжей части.

В итоге мужчина серьёзно пострадал и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

По факту случившегося проводится проверка.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что съесть, чтобы хорошо видеть? - эксперт
Садоводам: выращиваем грибы на даче
Республиканцы представили доклад об утечке COVID из лаборатории
«Привезу золото в Крым». В Токио грядет финал Россия – Украина
Гимнаст Аблязин взял серебро при равном числе баллов с чемпионом
Минздрав разрешил больницам лечить за счет самих пациентов
Ученый назвал причины невосприимчивости к коронавирусу
Гидрометцентр предупредил о возвращении аномальной жары
Суд в Москве вынес приговор «коронавирусному пранкеру»
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
Где лучше всего встречать конец света. Названы 5 стран для выживания в апокалипсис Миллиардеры уже скупают бункеры
Авто
Какая машина подходит вам по знаку зодиака (фото) Британская пресс-служба марки опубликовала статью, в которой рассказала, какие из автомобилей лучше всего подходят людям с определенными знаками зодиака
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Дети
Ани Лорак и ее дочка примерили одинаковые купальники Певица показала образ из отпуска
Леди
Телеведущая Ольга Шелест: «Я похудела благодаря книге» Из этого интервью ты узнаешь, как похудеть и бросить курить с помощью чтения
Дом
Как выглядит квартира 82-летней Федосеевой-Шукшиной
Самые полезные кулинарные лайфхаки из тиктока
Идеи подарков: 7 красивых банок домашнего варенья
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь