Четверо российских туристов погибли в Турции в результате ДТП

«Сейчас есть информация о четырех погибших», — передает агентство слова официального представителя «Интуриста». Компания открыла горячую линию для родственников пострадавших по номеру +905383933451. В «Интуристе» добавили, что страховые выплаты осуществляет компания «РЕСО-Гарантия».
Авария произошла в районе Манавгата около 18:00 по московскому времени (совпадает с местным), автобус выехал на встречную полосу и перевернулся. «Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье… Пятеро получили тяжелые ранения», — сообщило Генконсульство России в Анталье в Facebook.
ДТП произошло на боковой развязке D-400. На место происшествия прибыли врачи и полиция. Пострадавшие доставлены в больницы.