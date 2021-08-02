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20:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Четверо российских туристов погибли в Турции в результате ДТП

Число россиян, погибших при ДТП в турецкой Анталье, выросло до четырех, передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Интурист». Пятеро получили тяжелые ранения. Всего в автобусе находились 22 пассажира из Самарской области, среди которых 9 детей.

«Сейчас есть информация о четырех погибших», — передает агентство слова официального представителя «Интуриста». Компания открыла горячую линию для родственников пострадавших по номеру +905383933451. В «Интуристе» добавили, что страховые выплаты осуществляет компания «РЕСО-Гарантия».

Авария произошла в районе Манавгата около 18:00 по московскому времени (совпадает с местным), автобус выехал на встречную полосу и перевернулся. «Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье… Пятеро получили тяжелые ранения», — сообщило Генконсульство России в Анталье в Facebook.

ДТП произошло на боковой развязке D-400. На место происшествия прибыли врачи и полиция. Пострадавшие доставлены в больницы.

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