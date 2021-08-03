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09:22 (мск), источник: Ведомости

Колокольцев сообщил о задержании экс-главы УМВД по Камчатскому краю

Бывший начальник управления МВД России по Камчатскому краю Михаил Киселев задержан после увольнения с должности в июне этого года, сообщил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев.

Источник: Reuters

«Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы», — заявил глава МВД.

Колокольцев подчеркнул, что позиция ведомства в отношении подобных инцидентов не меняется. Так, к ответственности должны быть привлечены все виновные вне зависимости от должности и несмотря на «на неминуемые имиджевые потери» для ведомства.

Также министр уволил заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю — начальника полиции полковника полиции Максима Митрофановского. Подобное решение обусловлено «серьезными упущениями» в организации оперативно-служебной деятельности в регионе, говорится на сайте МВД.

Новым начальником УМВД по Камчатскому краю назначен полковник полиции Иван Кокухин. Ранее, с мая 2018 г., он занимал пост заместителя начальника УМВД России по Забайкальскому краю — начальника полиции. В целом служит в органах внутренних дел более 20 лет.

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