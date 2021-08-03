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11:00 (мск), источник: Piter.tv

Фотографа Лошагина, убившего свою жену, отпустили по УДО

Прокуратура изучит постановление суда на вопрос возможной апелляции.

Фотографа Дмитрия Лошагина, убившего свою жену, отпустили по условно-досрочном освобождению. В Чкаловском районном суде удовлетворили ходатайство фигуранта уголовного дела, осужденного за убийство супруги-фотомодели. Старший помощник прокурора по Свердловской области Михаил Лебедев возражал против удовлетворения запроса на УДО. Он напомнил, что Лошагин не признал вину и не извинился перед потерпевшими.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, освободив его условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок два года четыре месяца 29 дней.

пресс-служба суда.

Напомним, что в июне 2015 года фотографа приговорили к 10 годам заключения. Он признан виновным в смерти модели Юлии Прокопьевой. Наказание мужчина должен отбывать в колонии строгого режима. Обвинение было вынесено со второго раза: в рамках первого судебного процесса инстанция оправдала фотографа, затем дело было направлено на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре 2015 года частично изменил приговор и уменьшил срок наказания до 9 лет и 10 месяцев. В октябре 2019 года суд отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкий вид, апелляция фотографа была оставлена без удовлетворения. В 2020 году фигурант дела еще раз подал ходатайство. Оно было удовлетворено. Три неотбытые срока колонии суд заменил обвиняемому на ограничение свободы. Позже это решение было отменено по удовлетворению апелляции прокурора.

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