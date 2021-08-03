Главный камчатский полицейский не там построил крышу

16:27 (мск), источник: Коммерсантъ
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По сведениям источников «Ъ», в отношении Михаила Киселева возбуждены уголовные дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ближайшее время его должны этапировать из Москвы в Хабаровск, где обычно расследуют громкие коррупционные камчатские уголовные дела. По имеющимся данным, дела возбуждены на основании материалов ФСБ. Сообщается, что уголовные дела могут быть связаны с возбужденными в прошлом году делами в отношении троих высокопоставленных камчатских полицейских, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере за «крышевание» лососевых браконьеров.
«Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его (Михаила Киселева.— “Ъ”) стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, и невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства. Эта позиция принципиальная, и отступать от нее мы не намерены», — цитирует Колокольцева
Затем СКР раскрыл некоторые подробности дела. Как сообщили в ведомстве, в ГСУ СКР расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших сотрудников УМВД России по Камчатскому краю по фактам получения взяток за покровительство незаконному обороту водных биоресурсов.
По данным «Ъ», осенью прошлого года на Камчатке задержали начальника ОМВД России по Елизовскому району Камчатского края, начальника полиции этого же ОМВД, а также начальника Елизовского отдела ГИБДД. По версии следствия, в июле 2020 года высокопоставленные полицейские за подмену рыбопродукции из дорогостоящей нерки на более дешевую продукцию из гольца и сельди в меньшем объеме и последующее отражение этой продукции в процессуальных документах об изъятии и помещении на ответственное хранение получили от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в 2 млн руб.
«В ходе следствия получены доказательства причастности к совершению коррупционных преступлений бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселева. По данным следствия, в июле 2020 года он получил от предпринимателя взятку через посредников в размере 2 млн руб. за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу, — говорится в сообщении СКР.— Причастность Киселева к совершению преступления подтверждается материалами проведенных сотрудниками ФСБ России
Следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявить обвинение по ч. 1 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ (превышение должностных полномочий; взятка в особо крупном размере).
Его предшественник Александр Сидоренко был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями при строительстве халактырской базы авиационного отряда спецназначения в 2018 году.
Гузель Латыпова,