19:04 (мск), источник: РБК
Пентагон перевели на осадное положение из-за стрельбы
На остановке у
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Здание министерства обороны США, Пентагон, перевели в режим локдауна
«В Пентагоне объявлен локдаун
CNN пишет, что выстрелы прозвучали на автобусной остановке перед основным входом в здание. Этим маршрутом обычно пользуются рядовые сотрудники военного ведомства.
По данным AP, по меньшей мере один человек получил ранения, его состояние неизвестно. Местный телеканал WDVM утверждает, что речь идет о нескольких раненых.