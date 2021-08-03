Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года Обзор главных законодательных нововведений
Фоторепортажи
8Показаны самые красивые станции Парижского метрополитена
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
19:04 (мск), источник: РБК

Пентагон перевели на осадное положение из-за стрельбы

На остановке у штаб-квартиры Минобороны США прозвучали выстрелы, по меньшей мере один человек ранен. Охрана рекомендует гражданам избегать этой территории.

Источник: AP 2021

Здание министерства обороны США, Пентагон, перевели в режим локдауна из-за сообщений о выстрелах в районе здания. Предположительно, стрельба произошла у центра транзитных перевозок, где расположены остановки автобусов и станция метро.

«В Пентагоне объявлен локдаун из-за инцидента в транзитном центре. Мы просим граждан избегать посещения этого места», — сообщает охрана здания в Twitter.

CNN пишет, что выстрелы прозвучали на автобусной остановке перед основным входом в здание. Этим маршрутом обычно пользуются рядовые сотрудники военного ведомства.

По данным AP, по меньшей мере один человек получил ранения, его состояние неизвестно. Местный телеканал WDVM утверждает, что речь идет о нескольких раненых.

 Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
Борец Евлоев принес России 13-е золото на Олимпиаде в Токио
Мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян
Мурашко призвал привить от коронавируса почти всех пожилых
В России ужесточат правила прохождения техосмотра
В Великобритании полицейские задержали лебедя-хулигана
Ученые: физические нагрузки улучшают здоровье, меняя ДНК
День арбуза: в чем польза и вред самой летней ягоды (фото)
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
США готовятся к войне против России
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Почему привитые россияне заражаются ковидом: Проценко объяснил
Смерч в Тверской области: названа причина
Синхронистки РФ вызвал шквал эмоций у китайцев
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Популярные темы на «Детях»
Картинки 852
Опека=развод. Наболело. 667
Обесценивание 633
Почитательные загадки 578
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Как выглядит квартира 82-летней Федосеевой-Шукшиной
Самые полезные кулинарные лайфхаки из тиктока
Идеи подарков: 7 красивых банок домашнего варенья
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь